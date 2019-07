Südkorea und VAE starten kommerzielle Produktion auf gemeinsam erschlossenem Ölfeld

Photo : KBS News

Auf einem unter Beteiligung südkoreanischer Unternehmen erschlossenen Ölfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat die kommerzielle Produktion begonnen.Die Koreanische Nationale Ölgesellschaft (KNOC) und GS Energy feierten am Dienstag (Ortszeit) in Abu Dhabi gemeinsam mit der Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) die Aufnahme der kommerziellen Produktion auf dem Haliba Feld.An dem gesamten Prozess der Erschließung des Feldes seit 2012 beteiligten sich koreanische Ingenieure und Techniker.Dort werden etwa 40.000 Barrel Erdöl am Tag gefördert. Südkoreas Konsortium hat 40 Prozent Anteil daran und kann 5,84 Millionen Barrel im Jahr ins eigene Land exportieren. Deren Wert wird auf rund 39 Millionen Dollar geschätzt.Das entspricht zwar nur 0,5 Prozent der jährlichen Erdölimporte des Landes von 1,11 Milliarden Barrel. Es ist jedoch von großer Bedeutung, Südkoreas Technologie zur Erdölexploration und -produktion international nachgewiesen zu haben.Auf dem Haliba Ölfeld produziertes Erdöl kann nach Südkorea transportiert werden, ohne dass dabei die Straße von Hormus durchfahren werden muss. Daher wird von einer verbesserten Reaktionsfähigkeit in Bezug auf den Konflikt zwischen den USA und Iran ausgegangen.