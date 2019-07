Nordkoreas Außenminister trifft schwedischen Sondergesandten

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho hat laut einem nordkoreanischen Medienbericht einen schwedischen Sondergesandten getroffen.Das schürt Spekulationen darüber, ob beide über einen seit einiger Zeit vermissten australischen Studenten in Nordkorea diskutiert hätten.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass Außenminister Ri am Dienstag mit Kent Rolf Magnus Harstedt, Sondergesandter der schwedischen Regierung, zusammengekommen sei.Beide Seiten hätten sich über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und die aktuelle Situation auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht, hieß es. Details des Gesprächs wurden nicht genannt.Es wird vermutet, dass es auch Diskussionen über den verschwundenen australischen Studenten Alex Sigley gab. Die australische Regierung bat Schweden um die Kooperation in der Angelegenheit. Australien unterhält keine Botschaft in Pjöngjang, die schwedische Botschaft in Pjöngjang vertritt Australien in konsularischen Angelegenheiten.Der australische Sender ABC hatte berichtet, dass Sigley seit dem 25. Juni nicht zu erreichen sei. Er sei vermutlich inhaftiert worden. Sigley studiert koreanische Literatur an der Kim Il-sung-Universität.