Xi fordert bei Treffen mit Trump Lockerung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat laut seinem Außenminister beim jüngsten Treffen mit US-Präsident Donald Trump die Notwendigkeit erwähnt, die Sanktionen gegen Nordkorea zu einem angemessenen Zeitpunkt zu lockern.Das teilte der chinesische Außenminister Wang Yi auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Peking mit.Wang sagte, dass Präsident Xi seinen Staatsbesuch in Nordkorea erfolgreich abgeschlossen habe. Nach weiteren Angaben sagte Xi beim Gipfel mit Trump am Rande des G20-Gipfels Ende Juni, dass die USA mit Nordkorea flexibel umgehen und zu einer angemessenen Zeit durch Dialog nach Lösungen zur Beseitigung gegenseitiger Besorgnisse einschließlich der Sanktionslockerung suchen sollten.Hinsichtlich des Südkorea-China-Gipfels am Rande des G20-Gipfels hieß es, dass Xi und Präsident Moon Jae-in über die Frage der koreanischen Halbinsel Meinungen ausgetauscht hätten. Xi habe seine Unterstützung für Südkoreas weitere Bemühungen um die Problemlösung ausgedrückt.Wang schätzte zudem das Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-und Trump am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom hoch ein. Die Staatschefs beider Länder hätten sich erstmals in Panmunjom, einem Symbol der Spaltung und Konfrontation, die Hand geschüttelt und Gespräche geführt. Das habe den Willen beider Staatschefs gezeigt, Probleme durch Dialog und Verhandlungen zu lösen.Das Treffen bedeute einen Schritt in die richtige Richtung. China begrüße und unterstütze diese Entwicklung und hoffe, dass die koreanische Halbinsel künftig der Welt weitere gute Nachrichten liefern werde, hieß es weiter.Wang wies auch auf das Überbleibsel des Kalten Kriegs auf der koreanischen Halbinsel hin und sagte, dass die Feinseligkeit und das gegenseitige Misstrauen relevanter Parteien den Frieden und die Stabilität sowie den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel hemmten. Dieses abnormale Phänomen sollte baldigst möglich beseitigt werden, forderte er.