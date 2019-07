US-Außenministerium: Moon und Trump bekräftigen eiserne Allianz und FFVD Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Außenministeriums haben Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae-in die eiserne Allianz bekräftigt.Auch hätten sie bei ihrem Gipfel in Seoul am Wochenende die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit in der Nordkorea-Frage hervorgehoben.In einer am Dienstag veröffentlichten Presseerklärung hieß es, dass Moon und Trump die unverwüstliche Verbindung zwischen den beiden Verbündeten bekräftigt hätten und die bilateralen Beziehungen weiter stärken wollten.Die starke USA-Südkorea-Allianz sei der Dreh- und Angelpunkt von Frieden und Sicherheit im Indopazifik. Auch hätten beide Seiten ihre Entschlossenheit bekräftigt, eine endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas sowie die vollständige Umsetzung der Nordkorea-Resolutionen des Weltsicherheitsrats zu erreichen.Trump war am Wochenende zu Besuch in Südkorea. An der innerkoreanischen Grenze hatte er den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un getroffen. Beide vereinbarten die Wiederaufnahme von Arbeitsgesprächen über die Denuklearisierung.