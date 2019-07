Volumen emittierter Staatsanleihen im ersten Halbjahr übertrifft erstmals 100 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Das Volumen der emittierten Staatsanleihen im ersten Halbjahr hat erstmals in einem Halbjahr die Marke von 100 Billionen Won übertroffen.Der Wert der ausstehenden Staatsanleihen erreicht fast 700 Billionen Won. Als Grund wird vermutet, dass frühzeitige Regierungsausgaben für die Konjunkturbelebung durch Anleiheemissionen finanziert wurden.Laut dem Koreanischen Verband für Finanzinvestitionen wurden in den ersten sechs Monaten Staatsanleihen im Wert von 104,8 Billionen Won (89,5 Milliarden Dollar) emittiert. Das sind 55,8 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich.Die Netto-Emissionen nach dem Abzug der abgelösten Anleihen beliefen sich auf 50,5 Billionen (43 Milliarden Dollar), den bisher höchsten Stand. Damit wurde zum ersten Mal die 50-Billionen-Won-Marke geknackt.Die Regierung hatte beschlossen, für die Ankurbelung der Konjunktur 61 Prozent der geplanten Ausgaben im ersten Halbjahr zu tätigen, damit so viel wie nie zuvor.