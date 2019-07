Umfrage: 63 Prozent der Südkoreaner bewerten Panmunjom-Treffen positiv

Photo : YONHAP News

Sechs von zehn Südkoreanern bewerten das jüngste Treffen zwischen den Staatschefs beider Koreas und der USA im Waffenstillstandsort Panmunjom positiv.Das ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Realmeter im Auftrag der Internetzeitung „OhmyNews“ durchführte. Befragt wurden am Dienstag landesweit 501 über 19-Jährige.62,7 Prozent der Befragten bewerteten das Treffen am Sonntag positiv, da es zur Wiederaufnahme der festgefahrenen Verhandlungen über die Denuklearisierung führen wird.29 Prozent gaben eine negative Antwort, weil die Zusammenkunft keine konkrete Einigung über die Denuklearisierung zur Folge hatte.Der Anteil der positiv Gesinnten übertraf in allen Regionen und Altersgruppen, bei den progressiv Gesinnten und Menschen aus der politischen Mitte sowie bei den Anhängern der Regierungspartei, der Bareunmirae-Partei und der Gerechtigkeitspartei mindestens die Hälfte und sogar die 90-Prozent-Marke deutlich.Bei den Anhängern der Freiheitspartei Koreas erreichte dagegen der Anteil der Skeptiker 83,2 Prozent. Bei den konservativ Gesinnten betrug der entsprechende Anteil 58,5 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter eingesehen werden.