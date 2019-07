Nordkorea betont Denuklearisierung und Frieden auf Gedenkmünze

Photo : KBS News

Nordkorea hat auf einer dieses Jahr herausgegebenen Gedenkmünze die Botschaft der Denuklearisierung und des Friedens in den Vordergrund gestellt.Auf einer offenbar im April von der nordkoreanischen Zentralbank herausgegebenen Gedenkmünze sind die Worte „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ und „Bewahrung von Frieden und Sicherheit der Welt“ eingeprägt. In der Mitte sind drei Hände abgebildet, die einen als Nuklearwaffe vermuteten Gegenstand zerdrücken.Die neue Gedenkmünze steht im Gegensatz zu Nordkoreas früheren Gedenkmünzen, die zur Rühmung verschiedener Raketentests genutzt wurden oder aggressive anti-amerikanische Botschaften enthielten.Zu einer ähnlichen Zeit wurde auch eine Gedenkmünze zum ersten Jubiläum des innerkoreanischen Gipfels am 27. April letzten Jahres herausgegeben. Darauf sind eine anlässlich des Gipfels gepflanzte Kiefer und ein Gedenkstein im Waffenstillstandsort Panmunjom, die Landkarte der koreanischen Halbinsel und Tauben abgebildet.Die Gedenkmünzen gelten als wichtiges Medium des nordkoreanischen Regimes, um politische Botschaften auszusenden. Wie verlautete, gebe Nordkorea bis zu 30 bis 40 Arten von Gedenkmünzen im Jahr heraus.