Wirtschaft Hauptbörse Kospi verliert 1,23 Prozent

Südkoreas Hauptbörse Kospi hat am Mittwoch 1,23 Prozent verloren.



Der Index beendete den Handel bei einem Stand von 2.096,02 Zählern.



Die Börse sei wegen der US-Zölle gegen EU-Produkte schwach in den Handel gestartet, gleichzeitig hätten die am Montag beschlossenen Einschränkungen japanischer Exporte nach Südkorea die Kreditwürdigkeit von Halbleiterherstellern belastet, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.