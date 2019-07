Südkoreas Präsidialamt: Kim Jong-un dankte Moon bei Treffen in DMZ

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes hat sich Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un bei Präsident Moon Jae-in während des Treffens in der DMZ bedankt.Ein hoher Beamter des Blauen Hauses sagte gegenüber Reportern am Mittwoch, dass Kim Moon gedankt habe, als die beiden am Sonntag gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump die Stufen zum Haus der Freiheit auf der südkoreanischen Seite des Waffenstillstandsorts Panmunjom hochgingen.Trump, der für ein Spitzengespräch mit Moon nach Südkorea kam, hatte kurz zusammen mit Kim die Militärische Demarkationslinie (MDL) überschritten, um die Symbolik des Treffens an der Grenze zu erhöhen.Kim habe Moons Hand gehalten und über seine Gefühle nach diesem Moment gesprochen. Auch habe er kurz mit ihm gesprochen, bevor beide das Haus der Freiheit erreichten. Dort hatten Kim und Trump ein Einzelgespräch geführt.Eine Antwort auf die Frage, wofür genau Kim sich bei Moon bedankt habe, gab der Beamte nicht. Jedoch habe es schon wichtigere Gespräche zwischen den beiden gegeben.Auch hieß es, Trump habe Moon gefragt, ob er die MDL überschreiten könne, bevor er einen Fuß auf nordkoreanischen Boden setze. Moon habe ihm gesagt, er könne die Linie überschreiten, während er mit Kim Hände schüttele.Laut dem Beamten scheine Trump seinen Plan für das Überschreiten der Grenze vorher nicht mit seinen Beamten abgesprochen zu haben.