Samsung droht Gerichtsverfahren wegen trügerischer Werbung in Frankreich

Photo : KBS News

Samsung Electronics muss sich möglicherweise in Frankreich wegen trügerischer Werbung vor Gericht verantworten.Laut der Bürgerorganisation ActionAid France und der Nachrichtenagentur AFP beschloss das Bezirksgericht Paris am 17. April die Aufnahme einer Voruntersuchung gegen Samsung Electronics France wegen des Vorwurfs der trügerischen Werbung hinsichtlich der Unternehmensethik.Französische Bürgergruppen zeigten Ende letzten Jahres Samsung wegen des Verdachts an, dass es in seiner Fabrik in China unter 16-Jährige beschäftige. In Südkorea und Vietnam sollen die Rechte der Arbeitnehmer wegen langer Arbeitszeiten verletzt worden sein. Samsung habe auf seiner Webseite dafür geworben, dass es die Arbeitnehmerrechte schütze, habe diese jedoch in der Tat verletzt, meinen die Organisationen.Zwei ähnliche Anzeigen gegen Samsung in Frankreich in der Vergangenheit waren zurückgewiesen worden.Die Voruntersuchung dient der Entscheidung, ob eine Anklage erfolgen soll.Samsung Electronics France teilte lediglich mit, dass man gemäß den Richtlinien der Firmenzentrale vorgehen werde.