Hitzewarnung für weite Teile Südkoreas ausgegeben

Photo : YONHAP News

Für Seoul und andere Gebiete in Südkorea ist eine Hitzewarnung ausgegeben worden.Das Koreanische Wetteramt warnte vor gefährlich hohen Temperaturen im Westen der Gangwon-Provinz, im zentralen Gebiet der Provinz Nord-Gyeongsang, in der Stadt Daegu, in Seoul sowie im Osten der Provinz Gyeonggi.In Daegu soll es heute bis zu 34 Grad heiß werden, in Seoul und Gwangju wird mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad gerechnet. Damit wird es zwei bis vier Grad wärmer als gestern.Nach Angaben des Wetteramtes wird die Hitzewelle bis Anfang kommender Woche andauern.In Südkorea wird eine Hitzewarnung ausgegeben, wenn die Temperaturen am Tag zwei Tage in Folge über 34 Grad liegen.