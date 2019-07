Nordkorea kritisiert USA wegen Forderung nach Rückführung nordkoreanischer Arbeiter

Photo : YONHAP News

Die USA haben laut Medienberichten jüngst UN-Mitgliedsländer in einem Brief aufgefordert, bis Jahresende nordkoreanische Arbeiter zurückzuschicken.Das sorgte umgehend für Kritik von nordkoreanischer Seite. Die nordkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York kritisierte die USA in einer Stellungnahme am Mittwoch (Ortszeit).Laut AP und Reuters ging Nordkorea durch die Stellungnahme gegen die Behauptung der USA vor, dass die Obergrenze gemäß den UN-Sanktionen für Nordkoreas Import von raffinierten Ölprodukten übertroffen worden sei. Sie richte sich auch dagegen, dass die USA gemeinsam mit Frankreich, Deutschland und Großbritannien am 29. Mai ein Schreiben an die UN-Mitglieder schickten, um die Rückführung nordkoreanischer Arbeiter im Ausland zu fordern.Laut einer Informationsquelle bei der UNO schickten die USA im Namen der UN-Botschafter der USA, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens einen Brief an die UN-Mitglieder. Darin wurden sie an die Pflicht erinnert, einen Zwischenbericht über die Situation nordkoreanischer Arbeiter im Ausland vorzulegen und diese bis Jahresende nach Nordkorea zurückzuschicken.In der Stellungnahme betonte die nordkoreanische Vertretung, es könne nicht übersehen werden, dass der gemeinsame Brief auf Anweisung des US-Außenministeriums durch die UN-Vertretung der USA erstellt worden sei, und zwar an dem Tag, als Präsident Trump dem Vorsitzenden Kim Jong-un ein Gipfeltreffen vorgeschlagen hatte.