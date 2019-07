Wirtschaft Ausschuss erzielt keine Einigung über Mindestlohn für 2020

Der Mindestlohnausschuss hat trotz stundenlanger Verhandlungen keine Einigung über den Mindestlohn für das kommende Jahr erzielt.



Die Kommission kam am Mittwoch zu einer Plenarsitzung zusammen, um über die von den Vertretern von Arbeitnehmern und -gebern vorgelegten Vorschläge zu verhandeln. Trotz der Verhandlungen bis spät in die Nacht konnte jedoch kein Kompromiss gefunden werden.



Der Ausschussvorsitzende Park Joon-sik bat die Vertreter von Gewerkschaften und Unternehmen, neue Vorschläge einzureichen. Die Beratung wird am kommenden Dienstag fortgesetzt.



Die Arbeitnehmerseite forderte die Anhebung des Mindestlohns um 19,8 Prozent auf 10.000 Won (8,55 Dollar) pro Stunde. Die Arbeitgeberseite verlangte dagegen, den Mindestlohn um 4,2 Prozent auf 8.000 Won (6,84 Dollar) zu kürzen. Es ist das erste Mal seit 2009, dass Unternehmerkreise eine Kürzung des Mindestlohns forderten. Der diesjährige Mindestlohn beträgt 8.350 Won (7,14 Dollar).



Die Vertreter der Arbeitnehmer kritisierten bei den Verhandlungen bis zum Donnerstagmorgen die Forderung nach der Kürzung des Mindestlohns. Damit würden die Arbeitnehmer ignoriert.



Die Vertreter der Arbeitgeber verteidigten ihre Forderung mit dem Hinweis auf negative Folgen der deutlichen Anhebung des Mindestlohns für dieses Jahr.