Boykottaufrufe für japanische Waren wegen Exporthindernissen

Photo : YONHAP News

Eine wachsende Zahl von Südkoreanern will offenbar japanische Produkte boykottieren, nachdem der Nachbar Exporthindernisse für Schlüsselmaterialien beschlossen hatte.Im Internet rufen immer mehr Südkoreaner zum Boykott japanischer Waren auf. Dieser richtet sich gegen Autohersteller wie Toyota und Honda, Elektronikhersteller wie Sony und Canon sowie die Brauereien Asahi und Kirin.Japan hatte am Montag bekannt gegeben, mit Gültigkeit ab dem heutigen Donnerstag die Ausfuhren von Schlüsselmaterialien für die Halbleiter- und Displayindustrie nach Südkorea strenger zu kontrollieren. Weithin wird dies als Vergeltung für Gerichtsurteile in Südkorea betrachtet, nach denen japanische Unternehmen ehemaligen Zwangsarbeitern Entschädigungen zahlen müssen.Die südkoreanische Regierung erklärte am Mittwoch, den Fall prüfen und Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) einlegen zu wollen.