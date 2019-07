Nordkorea bestimmt Ex-Botschafter zu neuem Ansprechpartner von Biegun

Photo : YONHAP News

Kim Myong-gil, Nordkoreas früherer Botschafter in Vietnam, ist laut Informationen zum Chefunterhändler für die Verhandlungen mit den USA auf Arbeitsebene bestimmt worden.Kim, ein USA-Kenner und früherer Beamter des Außenministeriums, wird neuer Ansprechpartner von Stephen Biegun, dem Sondergesandten für Nordkorea im US-Außenministerium, sein.Die Personalie zeigt, dass Nordkorea vier Monate nach dem gescheiterten Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi Ende Februar den Umbau seines Verhandlungsteams de facto abgeschlossen hat.Laut einer diplomatischen Quelle informierten Nordkorea und die USA beim Treffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und Präsident Donald Trump am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom einander darüber, wer die Verhandlungen auf Arbeitsebene leiten wird. Die Trump-Regierung fand später heraus, dass es sich bei dem nordkoreanischen Verhandlungsführer um den Ex-Botschafter Kim Myong-gil handele.Kim Myong-gil war als stellvertretender Botschafter bei den Vereinten Nationen zwischen 2006 und 2009 auch an den Sechser-Gesprächen über ein Ende des nordkoreanischen Atomprogramms beteiligt.