Wirtschaft Präsidialamt und Regierung diskutieren mit Samsung über Japans Exportrestriktionen

Das Präsidialamt und die Regierung haben angesichts Japans Exporthindernissen für drei Schlüsselmaterialien für Halbleiter und Displays mit der Unternehmensleitung von Samsung Electronics über Gegenmaßnahmen diskutiert.



Kim Sang-jo, Stabschef für Politik im Präsidialamt, traf sich am Dienstag mit Kim Ki-nam, Vizevorsitzender des führenden Halbleiterherstellers. Beide diskutierten, wie auf Japans Maßnahme reagiert werden muss.



Kim Sang-jo sagte bei einer Diskussion auf hochrangiger Ebene zwischen Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt am Mittwoch, dass er die fünftgrößten Unternehmensgruppen kontaktiert und auf die Notwendigkeit der Kommunikation und Kooperation hingewiesen habe.



Wie verlautete, seien auch Finanzminister Hong Nam-ki und der Vizechef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, Kim Hyun-chong, am Mittwoch mit dem Samsung-Vizechef Kim zusammengekommen. Dabei wurde über den erwarteten Schadensumfang wegen Japans Entscheidung und Gegenmaßnahmen diskutiert.



Hinter den Kontakten wird die Absicht des Präsidialamtes und der Regierung vermutet, mit den Halbleiterherstellern aktiv zu kommunizieren, weil für ein wirksames Vorgehen gegen Japans Exportbeschränkungen nicht nur Maßnahmen der Regierung, sondern auch solche von Unternehmen wichtig seien.