Wirtschaft Vorsitzender von japanischer SoftBank trifft sich mit Chefs südkoreanischer Großkonzerne

Der Vorsitzende der japanischen SoftBank Masayoshi Son hat sich mit Chefs südkoreanischer Großunternehmen getroffen.



In Seoul kamen die Unternehmer zu einem Meinungsaustausch über die globale IT-Industrie zusammen. Unter anderem wurde über Investitionen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und der 5G-Netzwerke gesprochen.



Nach Angaben von Teilnehmern sei auch über die Spannungen zwischen beiden Ländern gesprochen worden, nachdem Japan Exporthemmnisse für drei Schlüsselmaterialien für die Herstellung von Halbleitern und Displays beschlossen hatte.



Teilnehmer von der südkoreanischen Seite bei dem zweieinhalbstündigen Gespräch waren der Vize-Vorsitzende von Samsung Electronics Lee Jae-yong, der Vize-Vorsitzende der Hyundai Motor Group Chung Eui-sun, der Vorsitzende der LG Group Koo Kwang-mo, der Geschäftsführer von NCSoft CEO Kim Taek-jin und der für Auslandsinvestitionen zuständige Manager Lee Hae-jin vom Internetdienstleister Naver.



SoftBank-Chef Son hatte am Donnerstag außerdem den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zu einem anderthalbstündigen Gespräch getroffen.



Der Gast aus Japan habe in den Gesprächen Südkorea zu kräftigen Investitionen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz geraten, hieß es.