Vermisster Australier aus nordkoreanischer Gefangenschaft entlassen

Photo : YONHAP News

Ein in Nordkorea vermisster Australier ist aus der Gefangenschaft entlassen worden.Alek Sigley traf am Donnerstag am Flughafen im chinesischen Peking ein.Sigley betrieb ein auf Touren nach Nordkorea spezialisiertes Reisebüro und nahm letztes Jahr an der Kim Il-sung-Universität ein Studium der koreanischen Literatur auf.Er war seit dem 25. Juni plötzlich nicht mehr erreichbar. Einige ausländische Medien berichteten, dass Sigley um den 24. Juni von Nordkoreas Behörden festgenommen worden sei.Australien bat die schwedische Regierung, die eine Botschaft in Pjöngjang unterhält, um Hilfe. Ein Sondergesandter der schwedischen Regierung besuchte diese Woche Nordkorea und traf Außenminister Ri Yong-ho. Anschließend wurde Sigley freigelassen.Der Grund für seine Festnahme wurde nicht bekannt. Hinter der Freilassung wird die Absicht Nordkoreas vermutet, angesichts des Dialogs mit den USA Streit mit der internationalen Gemeinschaft zu vermeiden.