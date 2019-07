Zunehmende Boykottaufrufe für japanische Waren wegen Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden aus Protest gegen Japans Exportrestriktionen für Halbleiter- und Display-Materialien die Boykottaufrufe für japanische Produkte immer lauter.Bürger führen Ein-Mann-Proteste vor Kleider- und Autoläden japanischer Marken sowie auch vor der japanischen Botschaft durch. Sie werfen Japan vor, zu einer wirtschaftlichen Vergeltung zu greifen, ohne sich mit seiner Kriegsvergangenheit auseinanderzusetzen.Immer mehr Verbraucher schließen sich an dem Boykott an. In einem Großsupermarkt schrumpfte der Absatz von japanischem Bier um mehr als 13 Prozent, nachdem Japan am Montag die Verschärfung der Exportbestimmungen gegenüber Südkorea bekannt gegeben hatte.Online ist eine Liste von japanischen Produkten im Umlauf, die boykottiert werden sollen. Auf ihr befinden sich Auto-, Kleidungs- und Elektronikhersteller.In Chaträumen im Internet berichten immer mehr Bürger, dass sie Reisen nach Japan abgesagt hätten. Es wird auch zu einem Verzicht auf Japan-Reisen aufgerufen.