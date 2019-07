Bisher größte Teilnehmerzahl bei Schwimm-WM in Gwangju erwartet

Photo : YONHAP News

Die Schwimmweltmeisterschaften 2019 im südkoreanischen Gwangju werden im bisher größten Umfang stattfinden.Das Organisationskomitee teilte mit, dass 194 von den 209 Mitgliedstaaten des Schwimmweltverbandes FINA bis zur Frist am Donnerstagvormittag 7.507 Teilnehmer gemeldet hätten.Zu ihnen zählen 2.639 Athleten und 1.550 Funktionäre, das ist eine Rekordzahl.Nordkorea meldete bis zur Frist keine Teilnehmer. Das Organisationskomitee will jedoch Anmeldungen nordkoreanischer Starter bis zum Eröffnungstag am 12. Juli annehmen.Nordkorea hatte zu den Schwimm-WM 2015 und 2017 Athleten geschickt.