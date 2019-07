Photo : YONHAP News

Die erste Hitzewarnung in diesem Sommer ist heute ausgegeben worden.Das Koreanische Wetteramt warnte vor gefährlich hohen Temperaturen in Seoul und Umgebung sowie im Westen der Gangwon-Provinz. Es ist seit der Einführung der Hitzewarnung in Südkorea das erste Mal, dass die erste Warnung eines Jahres nicht für den Süden des Landes, sondern die Hauptstadtregion gilt.Nach Angaben des Wetteramtes wird die Hitzewelle bis Mitte kommender Woche andauern.In Südkorea wird eine Hitzewarnung ausgegeben, wenn die Temperaturen bei über 35 Grad liegen. Das Wetteramt begründete die Warnung für Seoul mit der Vorhersage, dass die Temperaturen in einigen Bezirken der Stadt auf über 35 Grad gestiegen seien.