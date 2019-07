Zunehmende Boykottaufrufe für japanische Waren wegen Exportrestriktionen

Photo : KBS News

In Südkorea werden aus Protest gegen Japans Exportrestriktionen für Halbleiter- und Display-Materialien die Boykottaufrufe für japanische Produkte immer lauter.Zehn Vertreter des Verbandes kleiner Betriebe erklärten am Freitag vor der japanischen Botschaft, kein Bier und keine Zigaretten aus Japan verkaufen zu wollen. Sie kritisierten, dass Tokio ohne über seine Taten in der Vergangenheit nachzudenken Vergeltungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Handels verübe.Dem Verband sind etwa 4.000 kleine Kaufhäuser und Convenience-Stores angeschlossen. Rund 230 Mitglieder hätten bereits mit der Boykottaktion begonnen.Auch immer mehr Verbraucher schließen sich an dem Boykott an. In einem Großsupermarkt in Seoul schrumpfte der Absatz von japanischem Bier um mehr als 13 Prozent, nachdem Japan am Montag die Verschärfung der Exportbestimmungen gegenüber Südkorea bekannt gegeben hatte.Im Internet kursiert eine Liste von japanischen Produkten, die boykottiert werden sollen. Auf ihr befinden sich Auto-, Bekleidungs- und Elektronikhersteller.In Chaträumen im Internet berichten immer mehr Bürger, dass sie Reisen nach Japan abgesagt hätten. Es wird auch zu einem Verzicht auf Japan-Reisen aufgerufen.