Nordkorea reagiert auf Vorschlag für innerkoreanisches Parlamentariertreffen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat auf den Vorschlag von südkoreanischen Abgeordneten für ein innerkoreanisches Parlamentariertreffen positiv reagiert.Der Abgeordnete im Präsidium der regierenden Minjoo Partei Koreas Sul Hoon gab bekannt, er sei am Dienstag in Moskau mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der nordkoreanischen Obersten Volksversammlung Park Geum-hee zusammengekommen.Nach dem Treffen zwischen den Staatsführern der USA und beider Koreas am letzten Sonntag am Waffenstillstandsort Panmunjom sei der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel wieder in Gang gekommen. Aus diesem Grund habe er den Vorschlag für ein Parlamentariertreffen unterbreitet. Von nordkoreanischer Seite habe es eine positive Reaktion gegeben, hieß es weiter.Der Abgeordnete der Regierungspartei nahm gemeinsam mit weiteren Abgeordneten am zweiten internationalen Forum für die Entwicklung des Parlamentarismus teil, das am Montag in der russischen Hauptstadt stattfand.