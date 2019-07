Samsung-Vize besucht Japan nach Tokios Verschärfung von Exportkontrollen

Photo : YONHAP News

Der Vizevorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, ist am Sonntag nach Japan gereist.Lee verließ nach der Ankunft in Tokio den Flughafen, ohne Fragen von Reportern nach seinem Besuchszweck oder geplanten Treffen in Japan zu beantworten.Sein Japan-Besuch erfolgte, nachdem Japan am Donnerstag die Kontrollen von Exporten von drei Schlüsselmaterialien für Halbleiter und Displays nach Südkorea verschärft hatte. Samsung ist bei Fotolack, einem von der Maßnahme betroffenen Material für Halbleiter, de facto vollständig auf Importe aus Japan angewiesen.Sollten Japans Exportrestriktionen lange anhalten, wird es zwangsläufig zu Schwierigkeiten bei der Halbleiterproduktion kommen. Daher wird vermutet, dass Lee in Japan Samsungs Kundenunternehmen und Zulieferer aufsuchen wird, um sich die notwendigen Liefermengen zu sichern.