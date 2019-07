Internationales Aus Donau geborgene Leiche als Koreanerin an Bord von gesunkenem Schiff identifiziert

Ein aus der Donau in Ungarn geborgener Leichnam ist als einer der koreanischen Passagiere identifiziert worden, die an Bord des Ende Mai gesunkenen Ausflugsschiffs Hableany gewesen waren.



Das südkoreanische Reaktionsteam teilte mit, dass die am Freitag (Ortszeit) etwa 66 Kilometer entfernt von dem Unglücksort vom gemeinsamen Suchteam Südkoreas und Ungarns gefundene Leiche als Südkoreanerin in ihren Sechzigern identifiziert worden sei.



Die ungarische Polizei stellte anhand von zahnärztlichen Daten und Informationen über persönliche Angaben, die von Südkoreas Behörden angeboten wurden, die Identität des Todesopfers fest.



Das gemeinsame Suchteam beider Länder will die Suchaktion fortsetzen, um einen weiter verschollenen Koreaner zu finden.



An Bord des am 29. Mai in Budapest gesunkenen Schiffs waren 33 Südkoreaner gewesen. Nach aktuellem Stand wurden 25 Südkoreaner als Todesopfer betätigt. Sieben Südkoreaner konnten gerettet werden.