Über 5.000 Athleten starten bei Schwimm-WM in Gwangju

Photo : YONHAP News

Über 5.000 Athleten werden bei den Schwimmweltmeisterschaften 2019 im südkoreanischen Gwangju starten.Das Organisationskomitee teilte mit, dass die Registrierung von Athleten am 3. Juli abgeschlossen worden sei. Insgesamt 5.128 Athleten würden in 76 Wettbewerben in sechs Disziplinen starten.Für das Beckenschwimmen meldeten sich 2.462 Athleten aus 194 Ländern an, fürs Synchronschwimmen 1.097 aus 47 Ländern. Im Turmspringen wurden 571 Athleten gemeldet und im Wasserball 516. Für das Freiwasserschwimmen wurden 387 Sportler registriert, für das Klippenspringen 39.Zu den größten Stars der WM zählt Caeleb Dressel, der bei der letzten WM 2017 sieben Goldmedaillen gewonnen hatte. Er will in vier Wettbewerben, darunter 50 Meter Freistil, starten.Aus dem Gastgeberland werden 82 Athleten in 70 Wettbewerben starten. 29 werden an Schwimmwettbewerben teilnehmen, 26 am Wasserball und elf am Synchronschwimmen. Jeweils acht werden beim Freiwasserschwimmen und beim Wasserspringen starten.Die Schwimm-WM 2019 findet vom 12. bis 28. Juli statt.