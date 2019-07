Südkorea bei BIP an zwölfter Stelle, bei Pro-Kopf-Einkommen an 30. Stelle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat letztes Jahr beim Bruttoinlandsprodukt weltweit den zwölften Platz erreicht.Laut der Weltbank betrug Südkoreas nominales Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr eine Billion und 619,4 Milliarden Dollar. Damit lag Südkorea unverändert an zwölfter Stelle unter 205 Ländern.Südkorea hatte zwischen 2009 und 2013 an 14. Stelle gelegen und rückte 2014 auf Platz 13 vor. Das Land verbesserte sich auf Platz elf in den Jahren 2015 und 2016, fiel jedoch im Jahr 2017 auf Platz zwölf zurück.Spitzenreiter im vergangenen Jahr waren die USA mit 20 Billionen und 494,1 Milliarden Dollar. Dahinter folgten China, Japan, Deutschland und Großbritannien. Die Plätze sechs bis zehn belegten Frankreich, Indien, Italien, Brasilien und Kanada. Russland rangierte mit einer Billion und 657,6 Milliarden Dollar auf Platz elf vor Südkorea.Beim Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf belegte Südkorea letztes Jahr mit 30.600 Dollar den 30. Platz unter 192 Ländern. Damit konnte sich das Land um einen Rang verglichen mit 2017 verbessern.Beim BNE pro Kopf nach Kaufkraftparität erreichte Südkorea mit 40.450 Dollar Platz 33 und fiel um zwei Ränge verglichen mit 2017 zurück.Beim Pro-Kopf-Einkommen rangierte die Schweiz mit 83.580 Dollar an der Spitze. Beim Pro-Kopf-Einkommen nach Kaufkraftparität war Katar mit 124.130 Dollar Spitzenreiter.