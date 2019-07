Japans Premier bringt Exportbeschränkungen mit Nordkorea-Sanktionen in Zusammenhang

Photo : KBS News

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat die Exportbeschränkungen in einen Zusammenhang mit den Nordkorea-Sanktionen gebracht.Dass Südkorea die Nordkorea-Sanktionen offenbar nicht einhalte, sei einer der Gründe für die Exporthemmnisse, sagte der Premier am Sonntag in einem Programm des Fernsehsenders BS Fuji TV.Er argumentierte, da Südkorea in der Frage der Zwangsarbeiter seine internationalen Verpflichtungen nicht einhalte, sei die Annahme selbstverständlich, dass es auch die Sanktionen gegen Nordkorea nicht ordnungsgemäß umsetze.Zuvor hatte sich sein Berater Koichi Hagiuda auf ähnliche Weise geäußert. Er ist führendes Mitglied der regierenden Liberaldemokratischen Partei und stellvertretender Chefkabinettssekretär.Er hatte am Freitag behauptet, dass der Verbleib japanischer Chemikalien, die nach Südkorea exportiert worden seien, unklar sei. Er sprach die Möglichkeit an, dass solche Materialien nach Nordkorea gelangt und für militärische Zwecke benutzt worden sein könnten.Japan hatte seine Exporthemmnisse letzte Woche mit einem Zusammenbruch von Vertrauen und "unangemessenen Fällen" im Zusammenhang mit Exportkontrollen begründet.Abes Bemerkung am Sonntag deutet darauf hin, dass sich die Formulierung "unangemessene Fälle" auf den Vorwurf der Nichteinhaltung von Nordkorea-Sanktionen durch Seoul bezieht.