BTS beenden Konzerte in Osaka erfolgreich

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat trotz der angespannten Korea-Japan-Beziehungen in Japan nicht an Beliebtheit verloren.Die siebenköpfige Boygroup begann am Wochenende ihre Tournee in Japan und trat am Samstag und Sonntag in einem Stadion in Osaka auf.Auf in sozialen Netzwerken veröffentlichten Fotos ist zu sehen, dass das Stadion mit mehreren Zehntausend Fans besetzt ist.BTS veröffentlichten am 3. Juli ihre zehnte Single in Japan. In den Oricon Singles Charts rangiert die Gruppe den vierten Tag in Folge nach der Veröffentlichung an der Spitze.