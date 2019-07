Atomunterhändler Südkoreas und der USA sprechen in Europa über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach dem Treffen zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA am 30. Juni im Waffenstillstandsort Panmunjom werden die Bemühungen um Arbeitsgespräche über die Denuklearisierung vorangetrieben.Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, besucht am Montag und Dienstag Brüssel und am Mittwoch und Donnerstag Berlin. Lee Do-hoon, sein südkoreanischer Amtskollege, wird von Dienstag bis Freitag Berlin besuchen.Es wird erwartet, dass Biegun und Lee den Tagungsort und die Themen der Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA auf Arbeitsebene koordinieren würden. US-Präsident Donald Trump hatte beim Panmunjom-Treffen angekündigt, dass Verhandlungen auf Arbeitsebene zwischen Nordkorea und den USA binnen zwei oder drei Wochen wieder aufgenommen würden.Als möglicher Tagungsort der Verhandlungen kommen einige europäische Städte infrage. Es gilt als denkbar, dass es während der Europa-Visite von Biegun zu Kontakten zwischen Nordkorea und den USA oder zwischen beiden Koreas und den USA kommen wird.Biegun antwortete nicht auf die Frage nach einem möglichen Treffen mit Nordkoreanern während seines Europa-Besuchs. Gleichzeitig nannte er als seinen Besuchszweck die Verwirklichung einer endgültigen und vollständig überprüften Denuklearisierung Nordkoreas.Sollten die Verhandlungen auf Arbeitsebene zwischen Nordkorea und den USA zügig verlaufen, könnte ein Treffen auf hochrangiger Ebene am Rande des ASEAN-Regionalforums ARF zustande kommen, das am 2. August in Bangkok stattfindet.