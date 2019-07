Nationalversammlung hört designierten Generalstaatsanwalt an

Photo : YONHAP News

Der Ausschuss für Gesetzgebung und Justizwesen wird heute den designierten Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl anhören.Es wird mit Streitereien gerechnet, da die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) den Kandidaten mit ethischen Bedenken konfrontieren will. Hintergrund ist der Vorwurf, dass er sich in einen Bestechungsfall eingemischt haben soll, in den ein Verwandter verwickelt war. Auch in ein Bestechungsverfahren gegen einen früheren Mitarbeiter der Nationalen Steuerbehörde (NTS) soll er sich eingemischt haben.Vier der fünf Fragensteller stehen mit Yoon Woo-jin in Zusammenhang. Er war früher Leiter des NTS-Büros in Seoul und ist der Bruder des amtierenden stellvertretenden Ministers für Kriminalfragen Yoon Dae-jin.Zwischen ihm und dem Kandidaten Yoon Seok-youl soll ein enges Verhältnis bestehen.Die Regierungspartei will den Vorwürfen entgegenhalten, dass der LKP-Vorsitzende Hwang Kyo-ahn von Yoon geleitete Ermittlungen gegen den Nationalen Geheimdienst im Jahr 2013 behindert habe. In dem Fall ging es um die illegale Einmischung von Geheimdienstlern in eine Online-Kampagne zum Vorteil der späteren Siegerin des Präsidentschaftswahlkampfes Park Geun-hye.2018 hatte das Oberste Gericht eine vierjährige Haftstrafe für den früheren Geheimdienstchef Won Sei-hoon wegen dessen Rolle im Zusammenhang mit der Wahlkampfmanipulation bestätigt.