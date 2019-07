Koreaner in USA streben privaten Austausch mit Nordkorea an

Photo : KBS News

Nach dem spontanen Treffen zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA im Waffenstillstandsort Panmunjom Ende Juni setzen sich Koreanerorganisationen in den USA für den privaten Austausch mit Nordkorea ein.Beim jährlichen Koreanischen Festival im September in Los Angeles könnten gegebenenfalls Naengmyeon-Gerichte von Okryu-gwan, einem für kalte Nudeln Naengmyeon berühmten Restaurant in Pjöngjang, angeboten werden.Die zuständige Stiftung teilte mit, dass die Filiale des Restaurants in Peking vor etwa drei Monaten die Bereitschaft zur Teilnahme an dem Festival mitgeteilt habe. Die Stiftung habe jüngst eine Einladung verschickt.Insgesamt 30 Personen, darunter fünf Köche und zehn ausführende Künstler, wurden eingeladen. Sollte die Einladung angenommen werden, wird es der erste Besuch einer nordkoreanischen Kulturdelegation in den USA seit dem Panmunjom-Treffen sein.Der Ortsgruppe des Nationalen Beratungsgremiums für Wiedervereinigung Südkoreas in Los Angeles bereitet Zusammenführungen von getrennten Familien vor. Koreanische Unternehmer in Los Angeles wollen Nordkorea besuchen, um dort Fabriken bauen zu können.Koreanerorganisationen in den USA hoffen, dass der private Austausch zur Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel beiträgt. Es ist jedoch ungewiss, ob sie angesichts der Nordkorea-Sanktionen von der US-Regierung Sondergenehmigungen für solche Aktivitäten erhalten könnten.