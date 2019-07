Südkorea überprüft Kooperation mit anderen Ländern wegen Japans Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung überprüft angesichts der verschärften Exportkontrollen Japans gegenüber Südkorea, mit anderen Ländern wie den USA zu kooperieren.Handelsministerin Yoo Myung-hee sagte am Montag im Anschluss an eine Regierungssitzung Reportern gegenüber, dass verschiedene Maßnahmen zur internationalen Kooperation erwogen würden. Damit antwortete sie auf die Frage, ob sie wegen der japanischen Exportrestriktionen in die USA reise.Details wollte sie nicht nennen, weil auch Japan seinerseits Vorbereitungen treffe. Bezüglich des Stands nach Südkoreas zweimaligen Vorschlägen für bilaterale Diskussionen gegenüber Japan hieß es, man werde etwas mitteilen, wenn eine Bekanntmachung möglich sei.Auf die Frage, ob die bilaterale Beratung noch diese Woche stattfinden könnte, sagte sie, man befinde sich in Diskussionen.Japan brachte seine Exportbeschränkungen gegen Südkorea in einen Zusammenhang mit den Nordkorea-Sanktionen. Dazu sagte Yoo, hierfür seien interne Vorbereitungen erforderlich, um dagegen vorzugehen. Es sei in strategischer Hinsicht nicht angemessen, jetzt eine Position öffentlich mitzuteilen.