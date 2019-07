Samsung will offenbar japanische Schlüsselmaterialien von außerhalb Japans beziehen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics will offenbar die japanischen Exportrestriktionen umgehen, indem die Partnerunternehmen von außerhalb Japans liefern.Das prognostizierte die japanische Zeitung "Nikkei" am Montag. Offenbar versuche der Vize-Vorsitzende von Samsung Electronics Lee Jae-yong, der sich seit Sonntag in Japan befinde, japanische Lieferanten zu einer Kooperation in dieser Angelegenheit zu bewegen.Unter Berufung auf südkoreanische Medienberichte schrieb die Zeitung weiter, dass Lee mit japanischen Managern weitere mögliche Antworten auf Japans Exportbeschränkungen für Schlüsselmaterialien für die Halbleiter- und Displayindustrie diskutiere.Auch der öffentlich-rechtliche Sender NHK meldete, dass Lee offenbar ein solches Vorgehen plane. Regierung und Unternehmen in Südkorea würden sich damit beeilen, Informationen zusammenzutragen und Gegenmaßnahmen zu besprechen.