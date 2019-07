Ministerpräsident äußert Bedauern über häusliche Gewalt gegen Vietnamesin

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat Bedauern über einen aufsehenerregenden Fall von häuslicher Gewalt gegen eine Vietnamesin geäußert.Der Premier brachte den Fall am Montag bei einem Treffen mit dem vietnamesischen Minister für öffentliche Sicherheit To Lam zur Sprache. Südkorea wolle stärkere Bemühungen um den Schutz von in Südkorea lebenden Vietnamesen unternehmen. Er schlug gemeinsame Anstrengungen beider Länder für den Schutz von Landsleuten im jeweils anderen Land vor.Der Gast sagte, dass der Fall bedauerlich sei. Doch dankte er der südkoreanischen Regierung für die ergriffenen Maßnahmen. Er bedankte sich außerdem dafür, dass die südkoreanische Regierung die Visabestimmungen gelockert habe.Am Montag hatte die Polizei einen 36-jährigen Mann mit Familiennamen Kim festgenommen, der seine vietnamesische Ehefrau vor den Augen des gemeinsamen zweijährigen Sohnes über drei Stunden lang geschlagen hatte.Der Fall ereignete sich am vergangenen Donnerstagabend in Yeongnam in der Provinz Süd-Jeolla.