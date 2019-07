Postgewerkschaft sagt Generalstreik ab

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Gewerkschaft von Postangestellten hat ihren Generalstreik am Montag, einen Tag vor dem geplanten Streikbeginn, abgesagt.Die Gewerkschaft akzeptierte die Vorschläge der Regierung.Die Regierung versprach, die Zahl der nicht regulär beschäftigten Paketzusteller um 750 und die der regulär beschäftigten Briefträger um 238 zu erhöhen. Die Fünf-Tage-Woche wird ab dem kommenden Jahr zuerst in agrarwirtschaftlich geprägten Gebieten und dann schrittweise in weiteren Gebieten eingeführt. Die Menge der pro Kopf zuzustellenden Pakete wird auf ein angemessenes Niveau reduziert.Ab dem kommenden Jahr können die Gewinne aus den Einlagen bei der Postbank für eigene Geschäfte der Post genutzt werden, statt sie in die Staatskasse einzubringen.Die Regierung sowie Arbeitgeber und -nehmer werden ein Diskussionsgremium bilden, um mögliche Krisen früh abzuwehren.Die Postgewerkschaft hatte die Einführung der Fünf-Tage-Woche und die Beschäftigung von 2.000 weiteren Briefträgern gefordert.