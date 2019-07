US-Sondergesandter spricht mit belgischer Delegation über nordkoreanische Nuklearfrage

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun hat mit belgischen Beamten über die Denuklearisierung Nordkoreas diskutiert.Biegun besucht diese Woche Belgien und Deutschland. Sein erster Termin in Brüssel war ein Treffen mit einer belgischen Delegation am Montag (Ortszeit).Beide Seiten hätten über die Bemühungen der USA um die Denuklearisierung Nordkoreas und die Rolle der USA, der Europäischen Union und Belgiens, eines nichtständigen Mitglieds des UN-Sicherheitsrats, diskutiert, schrieb Axel Kenes, Generaldirektor für multilaterale Angelegenheiten im belgischen Außenministerium, auf Twitter.Biegun wird sich in Brüssel mit Vertretern von NATO-Mitgliedsländern treffen, um sie über das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Juni im Waffenstillstandsort Panmunjom zu informieren.Im Anschluss wird er nach Berlin weiterreisen. Dort ist ein Treffen mit dem südkoreanischen Nuklearunterhändler Lee Do-hoon geplant. Beobachter halten Kontakte zwischen Biegun und Nordkoreanern in Berlin für möglich, da Nordkorea dort eine Botschaft unterhält.Trump hatte nach dem Panmunjom-Treffen gesagt, dass neue Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA binnen zwei bis drei Wochen stattfinden würden.