Parteien diskutieren über Anhörungsbericht zu designiertem Generalstaatsanwalt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Parteien sprechen heute über einen Anhörungsbericht zum designierten Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl.Der Ausschuss für Gesetzgebung und Justiz begann die Anhörung am Montag. Diese dauerte 16 Stunden lang bis 2 Uhr am Dienstagmorgen an.Es ist unklar, ob der Bericht angenommen wird. Die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LDP) lehnt die Personalie ab. Sie begründet dies mit nicht beseitigten Verdachtsmomenten gegen ihn und Zweifeln an seiner politischen Neutralität.Yoon soll einem 2013 in einen Bestechungsskandal verwickelten Beamten der Nationalen Steuerbehörde (NTS) einen Anwalt empfohlen haben. Bei dem freigesprochenen Beamten handelt es sich um den Bruder des amtierenden stellvertretenden Ministers für Kriminalfragen Yoon Dae-jin. Er und der Kandidat für den Posten des Generalstaatsanwalts sollen eine enge Verbindung pflegen.Der designierte Generalstaatsanwalt wies die Vorwürfe in der Anhörung zurück. Doch wenige Stunden später veröffentlichte die Medieneinrichtung Newstapa eine Tonaufzeichnung, in der Yoon sich gegenteilig äußert.