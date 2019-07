Nordkorea kritisiert Japans Exportbeschränkungen gegenüber Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben Japans Verschärfung der Exportbestimmungen gegenüber Südkorea in der Vorwoche als unverschämt kritisiert.Die Wochenzeitung „Tongil Sinbo“ schrieb am Montag angesichts Japans Exportrestriktionen für drei Halbleiter- und Display-Materialien, das unbedachte Verhalten zeige die schamlose Eigenschaft Japans. Das Land versuche, die Verantwortung für seine früheren Verfehlungen auf schmähliche Weise zu umgehen.Japan habe während der jahrzehntelangen Kolonialherrschaft zahlreiche junge Koreaner und Koreaner mittleren Alters verschleppt und sie zur Zwangsarbeit und zum Tod gezwungen, schrieb die Zeitung. Sie behauptete, dass Japans wirtschaftlicher Wohlstand auf der Ausbeutung der Koreaner beruhte.Die Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichtshofs für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter im vergangenen Jahr spiegelten die öffentliche Meinung in Südkorea wider, dass Japan den Preis für seine früheren Übeltaten zahlen müsse. Sowohl das koreanische Volk als auch die Weltgemeinschaft forderten Japan kontinuierlich auf, sich aufrichtig für seine früheren Verfehlungen zu entschuldigen und Entschädigung zu leisten, hieß es weiter.