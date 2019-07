Koreaner gaben 2018 für Reisen in USA und Europa weniger aus – mehr in Japan und Südostasien

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Staatsbürger haben letztes Jahr für Reisen in die USA und nach Europa weniger ausgegeben, während ihre Ausgaben für Reisen nach Japan und Südostasien stiegen.Das ergab eine Untersuchung der Koreanischen Zentralbank.Die Ausgaben für USA-Reisen schrumpften um 6,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 6,64 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Die entsprechenden Zahlungen gegenüber der Europäischen Union gingen um 6,3 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar zurück. Gegenüber China wurde ebenfalls ein Rückgang von 20,4 Prozent auf 1,75 Milliarden Dollar verbucht.Die Ausgaben für Reisen nach Japan legten dagegen um 4,2 Prozent auf 5,17 Milliarden Dollar zu. Die Zahlungen gegenüber Südostasien wuchsen um 16,3 Prozent auf 8,36 Milliarden Dollar.Die entsprechenden Zahlungen umfassen die Ausgaben während der Reisen und die Kosten für den Schulbesuch, das Studium oder die Besuche weiterer Bildungsprogramme im besuchten Land.Die Daten deuten darauf hin, dass immer mehr Koreaner Kurzreisen nach Japan oder Südostasien bevorzugen. Laut der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) reisten letztes Jahr 7,54 Millionen Koreaner nach Japan, damit 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der südkoreanischen Besucher in Vietnam nahm um 42,2 Prozent auf 3,44 Millionen zu.Südkorea hat seit 2000 stets ein Defizit in der Reisebilanz verbucht. Das Minus erreichte im vergangenen Jahr 16,65 Milliarden Dollar.