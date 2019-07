Parlament befragt Regierung zu Bereichen Politik, Außenpolitik, Vereinigung und Sicherheit

Photo : KBS News

Die Nationalversammlung befragt am Dienstag die Regierung zu den Bereichen Politik, Außenpolitik, Wiedervereinigung und Sicherheit.Im Mittelpunkt werden offenbar Japans Exportbeschränkungen für Halbleiter- und Display-Materialien gegenüber Südkorea sowie die unbemerkte Einfahrt eines nordkoreanischen Boots in den südkoreanischen Hafen von Samcheok im Juni stehen.Die Opposition wird voraussichtlich die mangelhafte Reaktion der Regierung auf Japans Exportrestriktionen, die als wirtschaftliche Vergeltung betrachtet werden, kritisieren. Sie wird ihre Fragen auf die gescheiterte Bewachung durch das Militär beim Einlaufen des nordkoreanischen Boots und den Verdacht auf die Verheimlichung und das Herunterspielen konzentrieren.Auch über die Denuklearisierung Nordkoreas und die Nordkorea-Politik der Regierung werden erbitterte Auseinandersetzungen erwartet.Ministerpräsident Lee Nak-yon, Außenministerin Kang Kyung-wha, Vereinigungsminister Kim Yeon-chul und Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo werden Fragen von Abgeordneten beantworten.Am Mittwoch ist die Befragung zum Wirtschaftsbereich geplant. Am Donnerstag sind die Bereiche Bildung, Soziales und Kultur an der Reihe.Es ist die erste Befragung der Regierung durch das Parlament seit Mitte März.