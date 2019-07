Politik Südkorea und USA sprechen über Wirtschaftsfragen

Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums reist diese Woche nach Washington, um mit seinem US-Ansprechpartner bilaterale wirtschaftliche Angelegenheiten zu besprechen.



Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob beide Seiten auch über Japans wirtschaftliche Vergeltung gegenüber Südkorea diskutieren werden.



Laut dem Außenministerium in Seoul wird Kim Hee-sang, Generaldirektor für bilaterale wirtschaftliche Angelegenheiten, am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit Roland de Marcellus, Abteilungsleiter für internationales Geldwesen und Entwicklung im US-Außenministerium, zusammenkommen. Das Treffen dient zur Vorbereitung eines bilateralen Wirtschaftsgesprächs auf hochrangiger Ebene, das voraussichtlich Ende des Jahres stattfinden wird.



Es wird erwartet, dass auch Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea thematisiert werden, da diese sich nicht nur auf südkoreanische, sondern auch auf US-amerikanische Unternehmen auswirken könnten.



Handelsministerin Yoo Myung-hee wird möglicherweise nächste Woche in die USA reisen. Beide Seiten werden voraussichtlich beim Treffen am Donnerstag im Vorfeld von Yoos Reise Meinungen über Japans Maßnahme abstimmen.



Die südkoreanische Regierung will bei verschiedenen Gelegenheiten die USA und die internationale Gemeinschaft auf die Ungerechtigkeit der japanischen Maßnahme aufmerksam machen, die als Vergeltung für Gerichtsurteile in Südkorea für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter betrachtet wird. Seoul will entsprechendes Material an seine Auslandsvertretungen schicken, in dem auf die Gefahr der Beeinträchtigung der Welthandelsordnung sowie von Schäden für die gesamte Welt hingewiesen wird.