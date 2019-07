Nordkorea begeht 25. Todestag von Staatsgründer Kim Il-sung

Photo : YONHAP News

Zum 25. Todestag von Staatsgründer Kim Il-sung hat Nordkorea eine prächtige Gedenkzeremonie veranstaltet.Um Mittag am gestrigen Montag ertönte landesweit eine Sirene. Die Einwohner legten eine Schweigeminute ein. Busse, Züge und Schiffe hielten an.Machthaber Kim Jong-un besuchte den Kumsusan-Palast der Sonne, wo der Leichnam seines Großvaters aufgebahrt ist. Damit erschien er etwa eine Woche nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in im Waffenstillstandsort Panmunjom wieder in der Öffentlichkeit.Bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Anschluss betonten die Teilnehmer die Loyalität gegenüber der Herrscherfamilie und den Aufbau einer starken Wirtschaftsnation. Zu ihnen zählt Choe Ryong-hae, Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung.Bei der Veranstaltung konnte der gestiegene Status von Kim Yo-jong, Schwester des Machthabers, erneut bestätigt werden. Sie saß in der ersten Reihe auf dem vierten Platz links von Kim Jong-un. In ihrer Nähe saßen Mitglieder des Politbüros und Vizevorsitzende der Arbeiterpartei. Dies deutet darauf hin, dass sie nun unter den ersten Zehn der Machthierarchie steht.