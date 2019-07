Südkoreas Atomunterhändler rechnet mit Arbeitsgesprächen zwischen Nordkorea und USA Mitte Juli

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefatomunterhändler Lee Do-hoon erwartet, dass Nordkorea und die USA ihre Verhandlungen auf Arbeitsebene über die Denuklearisierung Mitte Juli wieder aufnehmen werden.Die entsprechende Äußerung machte Lee, Sondergesandter für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, vor seiner Abreise nach Deutschland am Dienstag am Flughafen Incheon vor Reportern.Die Staatschefs Nordkoreas und der USA hätten bei ihrem Treffen im Waffenstillstandsort Panmunjom am 30. Juni gesagt, dass die Arbeitsgespräche binnen zwei bis drei Wochen stattfinden würden. US-Außenminister Pompeo habe von Mitte Juli als Termin gesprochen, sagte Lee.Zum eventuellen Tagungsort hieß es, er glaube, dass eine enge Diskussion zwischen den USA und Nordkorea über verschiedene Angelegenheiten einschließlich des Tagungsorts im Gange sei.Als möglicher Tagungsort kommen Pjöngjang, Panmunjom, Schweden, Thailand und die Mongolei infrage.Lee sagte weiter, er glaube, dass mit dem historischen Treffen zwischen den Staatschefs beider Koreas und der USA in Panmunjom der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel wieder in Gang gesetzt worden sei. Er wolle in Deutschland mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, tiefgründige Diskussionen darüber führen, wie der Friedensprozess vorangebracht werden könne.Lee und Biegun werden am Donnerstag (Ortszeit) in Berlin zusammenkommen.