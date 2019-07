Washington: Kim-Trump-Treffen im Juni war kein Gipfel

Photo : YONHAP News

Das letzte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Ende Juni ist nach Einschätzung des US-Außenministeriums kein Gipfel gewesen.In Bezug auf die Zusammenkunft am 30. Juni im Waffenstillstandsort Panmunjom sagte Ministeriumssprecherin Morgan Ortagus am Dienstag, dies sei weder ein Gipfel noch eine Verhandlung gewesen.Es habe sich vielmehr um ein Treffen von zwei Staatschefs gehandelt. Es sei ein besonderer und historischer Tag für viele Menschen in der Welt gewesen, hieß es.Damit teilte die US-Regierung erstmals offiziell die Position mit, dass sie die Begegnung an der innerkoreanischen Grenze nicht als Gipfeltreffen einstufe. Es hatte die Meinung gegeben, dass das Treffen de facto als dritter Nordkorea-USA-Gipfel betrachtet werden könnte, da Trump und Kim nach der Begrüßung etwa 50 Minuten lang miteinander sprachen.