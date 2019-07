Baufirma Hyundai erhält milliardenschweren Bauauftrag aus Saudi-Arabien

Photo : YONHAP News

Das koreanische Bauunternehmen Hyundai Engineering & Construction hat einen milliardenschweren Auftrag für den Bau von Erdgas- und Erdölverarbeitungsanlagen in Saudi-Arabien erhalten.Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, am Dienstag (Ortszeit) mit Aramco, Saudi-Arabiens staatlichem Ölunternehmen, einen Vertrag über die Bauarbeiten für Package 6 und Package 12 des Marjan Entwicklungsprogramms unterzeichnet zu haben. Der Vertrag sei 2,7 Milliarden Dollar wert.Im Rahmen des Projekts Package 6 wird eine bestehende Gas-Öl-Trennanlage in Marjan im Nordosten Saudi-Arabiens ausgebaut, damit zusätzlich 300.000 Barrel Erdöl und Erdgas am Tag dort getrennt werden können. Die Baukosten betragen 1,48 Milliarden Dollar.Für das Projekt Package 12 soll Hyundai für 1,25 Milliarden Dollar Versorgungsanlagen für eine Gasverarbeitungsanlage bauen. Für beide Bauvorhaben werden 41 Monate gebraucht.Hyundai hatte zuvor ein 700 Millionen Dollar schweres Bauprojekt und ein 1,4 Milliarden Dollar schweres Projekt jeweils für eine Gasverarbeitungsanlage von Aramco gewonnen. Beide Anlagen wurden 2009 und 2012 fertiggestellt. Zurzeit wird ein ebenfalls von Aramco in Auftrag gegebenes Bauvorhaben ausgeführt.