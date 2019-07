USA: Einfrieren nordkoreanischen Atomprogramms nicht das endgültige Ziel

Photo : KBS News

Nach Angaben aus dem US-Außenministerium ist das Einfrieren des nordkoreanischen Atomprogramms nicht das endgültige Ziel.Stattdessen würde ein solcher Schritt eher den Beginn des Prozesses der Denuklearisierung darstellen, sagte Amtssprecherin Morgan Ortagus am Dienstag auf einer Pressekonferenz.Ein Einfrieren würden die USA sicherlich am Beginn gerne sehen, doch habe die Trump-Regierung ihres Wissens ein Einfrieren niemals als Endziel bezeichnet.Anlass für die Bemerkung waren Berichte der Tageszeitung "The New York Times" und anderer Medien, nach denen Washington sich mit einem Einfrieren der nuklearen Aktivitäten in Nordkorea zufrieden geben könnte.Die Sprecherin teilte weiter mit, dass der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, während seiner dieswöchigen Europa-Reise keine Treffen mit nordkoreanischen Beamten plane.