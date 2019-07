US-Gesandter bittet NATO um Unterstützung für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea hat die NATO um Unterstützung für die Denuklearisierung Nordkoreas gebeten.Stephen Biegun traf am Montag in Brüssel ein. Er spricht dort unter anderem mit NATO-Beamten und Vertretern der 29 Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses.Der Gesandte habe laut Berichten über das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 30. Juni im Waffenstillstandsort Panmunjom sowie den zweiten Gipfel im Februar in Hanoi berichtet.Er habe um Unterstützung und eine Zusammenarbeit gebeten, um in der nordkoreanischen Nuklearfrage zu einer Lösung zu gelangen. Washington und Pjöngjang würden zurzeit daran arbeiten, die Einigungen beim ersten Gipfel in Singapur im Vorjahr umzusetzen.Der Diplomat war zuvor auch mit Beamten der Europäischen Union zu einem solchen Treffen zusammengekommen.Heute will Biegun in Berlin sein südkoreanisches Gegenüber Lee Do-hoon treffen.