Erwerbstätigenzahl wächst im Juni um 280.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Juni so stark wie seit 17 Monaten nicht mehr gestiegen.Im Juni waren 27,408 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 281.000 mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde den zweiten Monat in Folge die 200.000er-Marke übertroffen.Das Ergebnis wird unter anderem auf die Arbeitsbeschaffungsprojekte der Regierung und die Erholung im Dienstleistungssektor zurückgeführt. Als Folge der Projekte für öffentliche Arbeitsplätze für Senioren und sozial Schwache nahm die Zahl der Stellen auf den Gebieten gesundheitliche und soziale Dienstleistungen um 125.000 im Vorjahresvergleich zu. In der Gastronomie und Hotellerie stieg die Zahl der Berufstätigen dank der Erholung bei Reisen chinesischer Touristen um 66.000.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren betrug 67,2 Prozent. Das ist der höchste Stand in einem Juni seit der Einführung der entsprechenden Statistiken.Die Lage im verarbeitenden Gewerbe ist jedoch immer noch ungünstig. Dort ging die Erwerbstätigenzahl infolge des Exportrückgangs und struktureller Veränderungen in der Industrie den 15. Monat in Folge zurück. Als dessen Folge sank die Beschäftigungsquote bei den Menschen in ihren Vierzigern im Juni um 0,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich. Diese Gruppe ist die einzige Altersgruppe, die einen Rückgang verbuchte.Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf vier Prozent, den höchsten Stand in einem Juni seit 1999.