Koreanische Fechter erzielen bisher beste Leistung bei Sommeruniversiade

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Fechterinnen und Fechter haben bei der Sommeruniversiade 2019 in Neapel die bisher beste Leistung erzielt.Südkoreas Florettfechter gewannen am Dienstag (Ortszeit) im italienischen Salerno Mannschaftssilber. Die Säbelmannschaft der Damen holte Mannschaftsbronze.Südkorea gewann im Fechten insgesamt drei Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen.Das Land gewann Mannschaftsgold im Säbelfechten der Herren. Oh Sang-uk wurde zudem Sieger im Einzelwettbewerb. Die Degenmannschaft der Herren holte eine weitere Goldmedaille.Zwei weitere Bronzemedaillen gewannen die Säbelfechterin Jeon Su-in und Degenfechter Jang Hyo-min im Einzelwettbewerb.